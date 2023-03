Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Morto Marco Zavattini, autore di 'Porta a porta' e 'Domenica in' [a cura della redazione Spettacoli] - YlioHdz : RT @fanpage: Addio all’autore televisivo, figlio di Cesare Zavattini, che aveva lavorato ad alcuni dei programmi più noti della storia dell… - leftsnoopy : RT @fanpage: Addio all’autore televisivo, figlio di Cesare Zavattini, che aveva lavorato ad alcuni dei programmi più noti della storia dell… - fanpage : Addio all’autore televisivo, figlio di Cesare Zavattini, che aveva lavorato ad alcuni dei programmi più noti della… - Marco02839896 : RT @Libero_official: L'annuncio della morte di #MarcoZavattini ha colpito anche #BrunoVespa. Il figlio del celebre regista era l'autore di… -

"È venuto a mancare il mio amico di una vitaZavattini. Un grande autore televisivo e un maestro dello spettacolo italiano " ha scritto Liofredi. Grande dolore anche per Bruno Vespa , ...a Roma, all'età di 88 anni,Zavattini, autore diprogrammi di successo del tv italiana, come Domenica in e Porta a porta e figlio del grande regista, sceneggiatore e scrittore reggiano ...Lutto per il mondo della tv. Èall'età di 88 anni Marzo Zavattini . Lo sceneggiatore e autore televisivo si è spento oggi, lunedì 13 marzo. A darne la triste notizia Massimo Liofredi , già direttore di Rai 2, 'Una persona ...

È morto Marco Zavattini, autore di “Porta a porta” e “Domenica in” La Stampa

È morto oggi, lunedì 13 marzo 2023, a Roma Marco Zavattini, autore di diversi programmi di successo del tv italiana, come Domenica in e Porta a Porta e figlio del grande regista, sceneggiatore e scrit ...È morto questa mattina a Roma Marco Zavattini, sceneggiatore e autore tv, firma di alcuni dei più importanti programmi televisivi, da Domenica In a Porta a Porta. Aveva 88 anni. A darne per primo ...