E' morto Kenzaburo Oe, il Nobel per la letteratura aveva 88 anni: ecco le sue opere (Di lunedì 13 marzo 2023) Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura giapponese nel 1994, è morto all'età di 88 anni. L'ha annunciato oggi la sua casa editrice, Kodansha - Oe 'è morto di vecchiaia nelle prime ore del 3 ... Leggi su globalist (Di lunedì 13 marzo 2023)Oe, premioper lagiapponese nel 1994, èall'età di 88. L'ha annunciato oggi la sua casa editrice, Kodansha - Oe 'èdi vecchiaia nelle prime ore del 3 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura nel 1994. L'icona del progressismo e dell'anticonformismo g… - ilpost : È morto a 88 anni lo scrittore giapponese Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura nel 1994 - RaiNews : La notizia è stata data dalla casa editrice Kodansha, il 'Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di vecch… - Sulivi : RT @CorriereCultura: Addio allo scrittore giapponese Kenzaburo Oe, Nobel per la Letteratura nel 1994. L'articolo di @critaglietti https://… - Livia2930 : RT @RaiNews: La notizia è stata data dalla casa editrice Kodansha, il 'Premio Nobel per la letteratura nel 1994 è morto di vecchiaia nelle… -