E' morto Dick Fosbury, rivoluzionò il mondo del salto in alto (Di lunedì 13 marzo 2023) E' morto, all'età di 76 anni, Dick Fosbury, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1968 e uno dei più influenti atleti nella storia dell'atletica leggera che ha rivoluzionato il mondo del salto in alto con ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) E', all'età di 76 anni,, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1968 e uno dei più influenti atleti nella storia dell'atletica leggera che ha rivoluzionato ildelincon ...

