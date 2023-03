È morto Dick Fosbury, l’uomo che ha rivoluzionato il salto in alto: fu campione olimpico nel 1968 (Di lunedì 13 marzo 2023) È morto Dick Fosbury, l’uomo che ha rivoluzionato il salto in alto. campione olimpico a Città del Messico 1968, l’atleta statunitense – una vera e propria leggenda dell’atletica leggera – aveva compiuto 76 anni lo scorso 6 marzo. Fu lui a cambiare per sempre la tecnica per scavalcare l’asticella, rovesciando la posizione della schiena, tanto che il salto dorsale – poi universalmente usato al posto dello scavalcamento ventrale – è stato ribattezzato “Fosbury Flop”. Dopo aver vinto i campionati universitari e i trials di qualificazione per i Giochi olimpici, Fosbury salì alla ribalta mondiale con la medaglia d’oro conquistata a Città del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Èche hailina Città del Messico, l’atleta statunitense – una vera e propria leggenda dell’atletica leggera – aveva compiuto 76 anni lo scorso 6 marzo. Fu lui a cambiare per sempre la tecnica per scavalcare l’asticella, rovesciando la posizione della schiena, tanto che ildorsale – poi universalmente usato al posto dello scavalcamento ventrale – è stato ribattezzato “Flop”. Dopo aver vinto i campionati universitari e i trials di qualificazione per i Giochi olimpici,salì alla ribalta mondiale con la medaglia d’oro conquistata a Città del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lanciottina : RT @in_this_posto: È morto Dick Fosbury, visionario inventore dello stile di salto in alto. Rivoluzionò completamente la sua specialità, vi… - rada_maja : RT @HerberMax: Non ha battuto solo un record, ha cambiato l’atletica. È morto Dick Fosbury, aveva 76 anni. @RSInews - TizianaBtz : RT @in_this_posto: È morto Dick Fosbury, visionario inventore dello stile di salto in alto. Rivoluzionò completamente la sua specialità, vi… - mauriziocanetta : Olimpiadi di Messico 1968. Dick Fosbury vince il salto in alto con un modo di saltare mai visto prima. Da allora lo… - gionibigud : RT @in_this_posto: È morto Dick Fosbury, visionario inventore dello stile di salto in alto. Rivoluzionò completamente la sua specialità, vi… -

Santoro a Mediaset, Sgarbi: Chiesto a Berlusconi, mi è sembrato interessato ... Santoro ha già lavorato a Mediaset con 'Moby Dick' a fine anni '90, scrivendo pagine importanti ... Tanto più ora che è morto Maurizio Costanzo', conclude Sgarbi. Santoro per ora non parla, anche perché ... Addio a Richard Belzer, per 23 anni protagonista di 'Law & Order' Belzer, che aveva 78 anni , è morto nella sua casa di Bozouls, nel sud - ovest della Francia. A ... è uno dei personaggi iconici della televisione ', ha dichiarato in una nota Dick Wolf , creatore e ... Richard Belzer ci ha lasciato: l'interprete di John Munch aveva 78 anni ... Law & Order: SVU e in diversi altri show per la televisione, è morto nella sua casa di Bozouls nel ... Rimasto nella serie creata da Dick Wolf per ben quindici stagioni, John Munch avrebbe fatto un'... ... Santoro ha già lavorato a Mediaset con 'Moby' a fine anni '90, scrivendo pagine importanti ... Tanto più ora che èMaurizio Costanzo', conclude Sgarbi. Santoro per ora non parla, anche perché ...Belzer, che aveva 78 anni , ènella sua casa di Bozouls, nel sud - ovest della Francia. A ... è uno dei personaggi iconici della televisione ', ha dichiarato in una notaWolf , creatore e ...... Law & Order: SVU e in diversi altri show per la televisione, ènella sua casa di Bozouls nel ... Rimasto nella serie creata daWolf per ben quindici stagioni, John Munch avrebbe fatto un'... È morto Dick Fosbury, rivoluzionò il salto in alto con lo stile «dorsale» Corriere della Sera