È morto Dick Fosbury, che cambiò il salto in alto

Aveva 76 anni e nel 1968 vinse un oro olimpico con uno stile, ormai pressoché imprescindibile, che ancora porta il suo nome

