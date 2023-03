É morto Dick Fosbury, addio al campione del salto in alto che insegnò agli atleti come volare (Di lunedì 13 marzo 2023) L’uomo che ha insegnato agli atleti a volare è morto all’età di 76 anni. Dick Fosbury, il campione olimpionico statunitense nel 1968, ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica diventata scuola per migliaia di sportivi e che tuttora porta il suo nome. Fosbury è deceduto ieri 12 marzo ma la notizia della sua scomparsa è stata annunciata solo oggi dal suo agente Ray Schulte con un post su Instagram. «È con il cuore pesante che devo annunciare che l’amico e cliente di lunga data Dick Fosbury è morto pacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo una breve recidiva di linfoma», ha spiegato. «Dick mancherà tantissimo ... Leggi su open.online (Di lunedì 13 marzo 2023) L’uomo che ha insegnatoall’età di 76 anni., ilolimpionico statunitense nel 1968, ha rivoluzionato ilincon una tecnica diventata scuola per migliaia di sportivi e che tuttora porta il suo nome.è deceduto ieri 12 marzo ma la notizia della sua scomparsa è stata annunciata solo oggi dal suo agente Ray Schulte con un post su Instagram. «È con il cuore pesante che devo annunciare che l’amico e cliente di lunga datapacificamente nel sonno domenica mattina presto dopo una breve recidiva di linfoma», ha spiegato. «mancherà tantissimo ...

