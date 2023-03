(Di lunedì 13 marzo 2023) È. Aveva 72 anni ed era la voce di RTL 102.5 Best, dove intratteneva i suoi fan per due ore al giorno, con la sua inconfondibile voce, quella stessa che l’aveva portata alla notorietà e al successo in una carriera lunga ben 50 anni. Aveva iniziato la sua avventuranegli anni ’70 e all’epoca c’erano le radio libere, concorrenti della rai.aveva iniziato a Radio Elle. A seguire diventòdi Radio Luna e nell’82 approdò a RaiStereoDue. La grande passione diper la ristorazione Ma oltre alla radioha un’altra passione, la ristorazione. E porta avanti anche questa con altrettanto successo, aprendo un ristorante su un barcone sul Tevere: L’Isola ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : È morta Clelia Bendandi: storica speaker radiofonica - NicoViscomi : RT @romatoday: È morta Clelia Bendandi, storica speaker di Radio Rai e Rtl - RadioTodayWorld : Europe: Lutto nel mondo della radio: è morta Clelia Bendandi - romatoday : È morta Clelia Bendandi, storica speaker di Radio Rai e Rtl - domenicosabell1 : Clelia Bendandi, morta la storica speaker radiofonica di Radio Rai e Rtl -

La radio resta senza voce. Lutto nel mondo della radiofonia per ladiBendandi , storica speaker passata, in quasi 50 anni di carriera, dalle emittenti romane a Radio Rai e ultimamente in forza a Rtl Best. A dare la notizia della sua scomparsa sui social,...La radio resta senza voce. Lutto nel mondo della radiofonia per ladiBendandi, storica speaker passata, in quasi 50 anni di carriera, dalle emittenti romane a Radio Rai e ultimamente in forza a Rtl Best. A dare la notizia della sua scomparsa sui social, ...In questo contesto austero e limitato, sette sorelle gemelle, la cui madre èdurante il parto,... Johanna Hofer, Eduard Linkers, Alberto Sordi, Bud Spencer, Luigi Barzini, Tiberio Mitri,...

Clelia Bendandi è morta, addio alla storica speaker radiofonica della Rai e di Rtl ilmessaggero.it

La radio resta senza voce. Lutto nel mondo della radiofonia per la morta di Clelia Bendandi, storica speaker passata, in quasi 50 anni di carriera, dalle emittenti romane a Radio Rai e ultimamente in.La radio resta senza voce. Lutto nel mondo della radiofonia per la morta di Clelia Bendandi, storica speaker passata, in quasi 50 anni di carriera, dalle emittenti romane a Radio Rai e ultimamente in.