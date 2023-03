È iscritto all’Anpi ma si candida con FdI, il ‘cortocircuito’ del vicesindaco di Alassio: ‘Se convincerò Meloni a tesserarsi? È libera scelta’ (Di lunedì 13 marzo 2023) Dio, patria e famiglia. Ma anche la fiamma tricolore di almirantiana memoria. Per non tacere del 25 aprile, “che è una festa divisiva“; o di quanti assicurano che “Mussolini ha fatto anche cose buone”. Si sa, Fratelli d’Italia non sempre riesce a prendere le distanza dalle proprie origini, ancorché la presidente del Consiglio abbia detto che “non ho mai provato simpatie per i regimi, fascismo compreso”. E però da Alassio, in provincia di Savona, arriva una storia che, una volta per tutte, metterà a tacere chi accusa il partito di Meloni di strizzare l’occhio all’estrema destra o, per dirla in maniera più filosofica, di non fare i conti col passato. Sì, perché ora un esponente politico potrà vantare di essere sia iscritto a FdI sia all’Anpi, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Si tratta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Dio, patria e famiglia. Ma anche la fiamma tricolore di almirantiana memoria. Per non tacere del 25 aprile, “che è una festa divisiva“; o di quanti assicurano che “Mussolini ha fatto anche cose buone”. Si sa, Fratelli d’Italia non sempre riesce a prendere le distanza dalle proprie origini, ancorché la presidente del Consiglio abbia detto che “non ho mai provato simpatie per i regimi, fascismo compreso”. E però da, in provincia di Savona, arriva una storia che, una volta per tutte, metterà a tacere chi accusa il partito didi strizzare l’occhio all’estrema destra o, per dirla in maniera più filosofica, di non fare i conti col passato. Sì, perché ora un esponente politico potrà vantare di essere siaa FdI sia, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia. Si tratta del ...

