"È in corso una guerra ibrida". Il vertice Meloni-007 sui migranti (Di lunedì 13 marzo 2023) Ci sarebbe lo zampino dei mercenari della Wagner, gruppo militare filo-russo che agisce soprattutto nel continente africano, dietro l'aumento dei flussi di migranti verso l'Italia. Già nella giornata di ieri, gli 007 del nostro Paese avevano allarmato il governo Meloni su quello che risulterebbe essere un vero e proprio boom di arrivi. Si parlerebbe addirittura di oltre 600mila persone, pronte a salpare dalla Libia per l'Italia, a cui si aggiungono i 500mila soggetti già presenti irregolarmente sul territorio del Bel Paese. Sette volte in più i numeri degli arrivi nel 2022. L'ondata di massa sarebbe quindi funzionale, da parte dei russi, per intraprendere una guerra ibrida con il continente europeo. È questo il sospetto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, oggi a Palazzo Chigi per un vertice ...

