Dzeko e Lukaku, sfida europea a suon di gol. In attesa di Lautaro Martinez (Di lunedì 13 marzo 2023) Degli attaccanti dell’Inter, la sfida per chi sia il capocannoniere di Champions League se la giocano al momento Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Un vero e proprio ballottaggio a suon di gol in attesa di Lautaro Martinez, ancora fermo a uno. SCELTE – Il grande ballottaggio per l’attacco dell’Inter prosegue anche in vista della sfida di domani contro il Porto. Con Edin Dzeko in vantaggio su Romelu Lukaku per giocare al fianco di Lautaro Martinez (vedi articolo). Una sfida, quella tra il bosniaco e il belga, che si riflette anche sul simbolico titolo di capocannoniere della squadra in Champions League. Al momento detenuto da Dzeko, che nella fase a gironi ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Degli attaccanti dell’Inter, laper chi sia il capocannoniere di Champions League se la giocano al momento Edine Romelu. Un vero e proprio ballottaggio adi gol indi, ancora fermo a uno. SCELTE – Il grande ballottaggio per l’attacco dell’Inter prosegue anche in vista delladi domani contro il Porto. Con Edinin vantaggio su Romeluper giocare al fianco di(vedi articolo). Una, quella tra il bosniaco e il belga, che si riflette anche sul simbolico titolo di capocannoniere della squadra in Champions League. Al momento detenuto da, che nella fase a gironi ...

