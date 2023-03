Due film e tre serie tv da vedere su Prime Video questa settimana (Di lunedì 13 marzo 2023) Ve lo diciamo subito, di lunedì mattina: questa settimana su Prime Video è così impegnativa che bisognerebbe prendersi ferie per stare dietro a tutto, quindi a voi la scelta.Tra le serie tv, giovedì escono gli... Leggi su today (Di lunedì 13 marzo 2023) Ve lo diciamo subito, di lunedì mattina:suè così impegnativa che bisognerebbe prendersi ferie per stare dietro a tutto, quindi a voi la scelta.Tra letv, giovedì escono gli...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... xs0ff : @agerviolas io non so perché ci guardo ancora, è assurdo che vincano gli stessi due film in tutte le categorie boh - MexicoOzser : RT @Chiara02224370: Sono molto curiosa di vederlo ora, in questi due film.. e aspetto con ansia di avere notizie su un suo nuovo progetto.… - hskeepdrivin : RT @i91sour: ma poi non credo proprio che una persona (chiunque essa sia, escluso louis e company) possa vedere un film due settimane prima… - Bigo_Lino : RT @_diana87: The Fabelmans e The Banshees of Inisherin, due dei film che ho amato in questa award season, non hanno vinto niente. Chissà c… - VanityFairIt : Sette statuette per il film sui metaversi dei due Daniels. Niente premi per Cate Blanchett né per l'Italia -