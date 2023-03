Due 15enni travolti da un treno | tra le ipotesi una “prova di coraggio”

(Di lunedì 13 marzo 2023) Ajeti Meriton e Manuel Gabriel Tejada Reyes potrebbero essere morti per una “di”. I duesono statie uccisi da un, domenica sera, alla stazione di San Pietro Berbenno in provincia di Sondrio. Per il diretto proveniente da Tirano non era prevista la fermata a Berbenno, e in quel tratto L'articolo proviene da Inews24.it.

ragazzi si chiamavano Ajeti Meriton , nato in Kosovo, e Manuel Gabriel Tejada Reyes , origini sudamericane. Erano insieme a una decina di amici per quel pomeriggio alle giostre del luna park. ...Gli amici, una decina in tutto, per entrare in stazione hanno raggiunto il sottopassaggio pedonale mentre iquindicenni hanno scelto di attraversare la statale dello Stelvio e scavalcare il basso ...I più recenti test Pisa - Ocse evidenziano come, in media, i livelli di alfabetizzazione finanziaria dei ragazzisiano superiori dipunti percentuali rispetto a quelli delle coetanee. Il ...

Attraversano i binari senza usare il sottopasso, due 15enni muoiono travolti dal treno a 100 km all’ora Il Riformista

Sondrio, giovani investiti da un treno, l'ipotesi è una sfida di abilità lanciata sui social. In corso le indagini per chiarire la dinamica ...Due giovani sono stati travolti e uccisi da un treno in transito nel tardo pomeriggio in Valtellina. La tragedia è avvenuta all'altezza della piccola stazione di Berbenno in provincia di… Leggi ...