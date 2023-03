Ducati e Lamborghini - Un pacchetto esclusivo per visitare i due musei (Di lunedì 13 marzo 2023) Ducati e Lamborghini uniscono le forze con l'evento "Ducati Museum and Automobili Lamborghini Museum Experience": dal 25 marzo al 7 maggio, infatti, sarà possibile visitare i due musei dei marchi italiani con un unico pacchetto che include lo shuttle per il trasferimento da Borgo Panigale a Sant'Agata Bolognese. Posti limitati nei weekend. Ducati e Lamborghini, oggi entrambe controllate dal Gruppo Volkswagen, offrono un nuovo percorso tematico riservato a un massimo di 15 persone per ogni gruppo nelle giornate di sabato e domenica. I visitatori saranno accompagnati da guide specializzate in lingua italiana e inglese e potranno accedere a questa esclusiva opportunità solo prenotando online. Leggi su quattroruote (Di lunedì 13 marzo 2023)uniscono le forze con l'evento "Museum and AutomobiliMuseum Experience": dal 25 marzo al 7 maggio, infatti, sarà possibilei duedei marchi italiani con un unicoche include lo shuttle per il trasferimento da Borgo Panigale a Sant'Agata Bolognese. Posti limitati nei weekend., oggi entrambe controllate dal Gruppo Volkswagen, offrono un nuovo percorso tematico riservato a un massimo di 15 persone per ogni gruppo nelle giornate di sabato e domenica. I visitatori saranno accompagnati da guide specializzate in lingua italiana e inglese e potranno accedere a questa esclusiva opportunità solo prenotando online.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mauro_rodoni : @DuilioCarpitell @Lillyb0971 Pavarotti Leonardo Enzo Ferrari Ferruccio Lamborghini..Ducati alfa grana e parmigi… - megamodo : Ducati ha rinnovato l'offerta della Borgo Panigale Experience, un percorso di visita del Museo Ducati e delle linee… - gponedotcom : Visitare nello stesso giorno i musei delle due eccellenze italiane della Motor Valley? E' possibile. Da qui, prende… - Giobbistic : @homersimo Io posso capire simpatizzare per un pilota straniero ma da italiano come si fa a non tifare un'azienda… - 1000Cuori : ?? MV News - Lamborghini presenta il primo progetto ibrido. Sanchez fuori dalla Scuderia Ferrari, Ducati debutta in… -

Silk - Faw, era solo fuffa il progetto supercar elettriche in Emilia - Romagna ... si trova nel cuore della terra dove hanno mosso i primi passi " pardon, macinato i primi chilometri " mezzi da sogno come Ferrari, Maserati, Pagani, Lamborghini, Ducati, Dallara e Tazzari. Ci ... Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience 2023 Doppietta nella Motor Valley : Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience. Ducati rinnova l'offerta della Borgo Panigale Experience, un percorso realizzato da Ducati per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo delle Rosse di Borgo Panigale. ... Festa del papà, cinque proposte per una giornata speciale Oltre ai famosi circuiti di Imola e Misano si possono visitare fabbriche e mostre permanenti legate a marchi come Ferrari , Maserati , Ducati , Lamborghini , Dallara , o lo spazio espositivo dedicato ... ... si trova nel cuore della terra dove hanno mosso i primi passi " pardon, macinato i primi chilometri " mezzi da sogno come Ferrari, Maserati, Pagani,, Dallara e Tazzari. Ci ...Doppietta nella Motor Valley : Museoe Museo AutomobiliExperience.rinnova l'offerta della Borgo Panigale Experience, un percorso realizzato daper tutti coloro che vogliono entrare nel mondo delle Rosse di Borgo Panigale. ...Oltre ai famosi circuiti di Imola e Misano si possono visitare fabbriche e mostre permanenti legate a marchi come Ferrari , Maserati ,, Dallara , o lo spazio espositivo dedicato ... Nasce la "Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience" Montenapo Daily Nasce la “Museo Ducati e Museo Automobili Lamborghini Experience” Ducati ha rinnovato l’offerta della Borgo Panigale Experience, un percorso di visita del Museo Ducati e delle linee di produzione dell’azienda. La novità è rappresentata da una collaborazione con Auto ... Un pacchetto esclusivo per visitare i due musei Dal 25 marzo al 7 maggio sarà possibile visitare su prenotazione i musei dei due marchi con un unico pacchetto che include lo shuttle per il trasferimento da Borgo Panigale a Sant'Agata Bolognese. Ducati ha rinnovato l’offerta della Borgo Panigale Experience, un percorso di visita del Museo Ducati e delle linee di produzione dell’azienda. La novità è rappresentata da una collaborazione con Auto ...Dal 25 marzo al 7 maggio sarà possibile visitare su prenotazione i musei dei due marchi con un unico pacchetto che include lo shuttle per il trasferimento da Borgo Panigale a Sant'Agata Bolognese.