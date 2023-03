Droga: Mantovano, "dovere opporsi a legalizzazione, 'leggere' non esistono" (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “La Droga costituisce una minaccia per la salute di ogni persona e per la sicurezza delle nostre comunità. È nostro dovere opporci a qualsiasi forma di traffico di sostanze stupefacenti e anche alla legalizzazione di talune di esse, perché tutte sono dannose, non ci sono droghe leggere”. È quanto ha affermato il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, intervenuto a Vienna al side event della 66esima Sessione della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite. A margine della Conferenza, il sottosegretario ha avuto un incontro con la direttrice generale dell'ufficio Onu sulla Droga e il crimine (UNODC), Ghada Fathi Waly. “Di fondamentale importanza è l'attività di prevenzione, informazione e comunicazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - “Lacostituisce una minaccia per la salute di ogni persona e per la sicurezza delle nostre comunità. È nostroopporci a qualsiasi forma di traffico di sostanze stupefacenti e anche alladi talune di esse, perché tutte sono dannose, non ci sono droghe”. È quanto ha affermato il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo, intervenuto a Vienna al side event della 66esima Sessione della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite. A margine della Conferenza, il sottosegretario ha avuto un incontro con la direttrice generale dell'ufficio Onu sullae il crimine (UNODC), Ghada Fathi Waly. “Di fondamentale importanza è l'attività di prevenzione, informazione e comunicazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cagliarilivemag : Droga, Mantovano “Minaccia per la salute di tutti e sicurezza comunità” - QdSit : Droga, Mantovano “Minaccia per la salute di tutti e sicurezza comunità” - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'La droga costituisce una minaccia per la salute di ogni persona e per la sicurezza delle nostre… - sardiniatube : Droga: Mantovano alla 66esima sessione della Commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite - cagliarilivemag : -