Droga in casa, udienza di convalida per un 48enne: "Solo per uso personale" (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEra finito agli arresti domiciliari nella giornata di sabato 11 marzo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si è svolta questa mattina l'udienza di convalida nei confronti di Franco Silvino, 48 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine. La Squadra Mobile di Benevento, aveva notato movimenti sospetti di persone che entravano e uscivano dall'abitazione e avevano deciso di entrare in casa per un controllo. La successiva perquisizione nel suo appartamento aveva permesso di scoprire che il 48enne nascondeva hashish, eroina e cocaina. La Droga era stata sequestrata. L'arrestato, difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, era stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

