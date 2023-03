Droga e bombe tra Catanzaro e Vibo | 18 condanne e 7 assoluzioni NOMI

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreacesqui : @SusannaCeccardi Ma quindi, sapevano che erano persone e non hanno fatto nulla. Se questa barca fosse stata piena d… - Angelo006100 : RT @ATotbil: @Erica55902833 Nei boschi della Valganna ci sono militari nigeriani che sono armati fino ai denti, producono bombe e spacciano… - ATotbil : @Erica55902833 Nei boschi della Valganna ci sono militari nigeriani che sono armati fino ai denti, producono bombe… - blogsicilia : #notizie #sicilia Le bombe ai negozi ed il traffico di droga, arrestata quinta persona - - cagliaripad : Olbia, in casa bombe carta e droga: arrestati due studenti -

Sono 18 le persone condannate dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale Catanzaro e sette le assoluzioni per quanto riguarda gli indagati coinvolti nell'operazione denominata "Anteo" che nel ...... incassando sulla pelle di queste persone milioni di dollari reinvestiti in armi e.' E ...figlio di quella destabilizzazione mondiale attuata da chi voleva esportare la democrazia a suon di...... incassando sulla pelle di queste persone milioni di dollari reinvestiti in armi e.' E ...figlio di quella destabilizzazione mondiale attuata da chi voleva esportare la democrazia a suon di...

Anteo | Droga e bombe tra Catanzarese e Vibonese: 18 condanne ... Calabria 7

Cade l’accusa di associazione mafiosa. Spaccio ed estorsioni nel Catanzarese con ramificazioni nella provincia di Vibo Valentia e Reggio Calabria ...L'ultimo agguato rientra nella faida tra i clan di Pianura. Dall'altra parte della città, a Ponticelli, l'altro fronte caldo. Sullo sfondo il business della droga e il pizzo sui gadget per il terzo sc ...