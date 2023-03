Drammatico incidente in provincia di Monza | le immagini choc dello schianto di due moto contro un' auto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : Profondo dolore per il drammatico incidente di #oggi a #Guidonia tra due aerei militari in cui hanno perso la vita… - infoitinterno : Drammatico incidente in autostrada, auto travolge e uccide il siciliano Natale Parisi - DirettaSicilia : Drammatico incidente in autostrada, auto travolge e uccide il siciliano Natale Parisi - - Lazio_TV : Il drammatico incidente su una piazzola di sosta durante le operazioni di cambio conducente. - News_24it : LATINA - Nottata di super lavoro quella appena trascorsa per i Vigili del Fuoco di Latina. Infatti, il personale op… -

Cinque adolescenti corrono in moto davanti ai compagni di scuola, durante la festa dei cento giorni di un liceo di Biassono. Una macchina vira all'improvviso e l'esibizione finisce in tragedia. ...Un camionista siciliano, Natale Parisi, 64 anni, è morto ieri mattina sull'autostrada A1 Napoli " Roma. È stato travolto mentre era in una piazzola di sosta. L'è avvenuto al km 617, tra Ferentino e Anagni, in provincia di Frosinone, nella carreggiata in direzione Roma. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, alla guida del suo tir, si era fermato in ...Ieri, domenica 12 marzo, alle ore 15.40, i vigili del fuoco sono intervenuti a Selva di Progno per unstradale. Violento frontale tra due auto: passeggeri e conducenti intrappolati tra le lamiere Lo scontro frontale, avvenuto in via Zucchi, tra San Bortolo e Campofontana , ha ...

Castiglione del Lago, drammatico incidente sul lavoro: muore ... Umbriadomani

Non ce l'ha fatta. Il centauro di soli 16 anni, rimasto vittima di un incidente ieri a Biassono, è morto. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso ...Frattaminore, drammatico incidente sul lavoro, schiacciato da una trave, muore operaio 50enne. Indagano i carabinieri per accertare le cause ...