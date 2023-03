Dramma in vacanza a Maiorca | bimbo morto a sei anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lurkatore : @gualtierieurope @InfoAtac Bravo Sindaco!! Rispondiamo alla giornalista famosa e freghiamocene se ogni giorno decin… - infoitsport : Nessun dramma e 48 ore di vacanza la terapia per esorcizzare la sconfitta - rep_napoli : Nessun dramma e 48 ore di vacanza la terapia per esorcizzare la sconfitta [di Antonio Corbo] [aggiornamento delle 1… -

Ha la voce rotta dal pianto che non riesce a trattenere la showgirl Paola Caruso che nel salotto di Silvia Toffanin "Verissimo" torna a parlare delvissuto in Egitto. Unafinita in tragedia. Michele, il suo bimbo di tre anni, si è sentito male in un villaggio turistico di Sharm El Sheik. Iniziò ad avere la febbre alta, dopo i ...Tutto ha avuto inizio durante unaal mare a novembre quando il bambino ha iniziato ad avere ... e da lì unsenza fine. "Mio figlio si alza e cade a terra. Praticamente non sentiva e ...Ildel piccolo Michele Era novembre del 2022 e Paola si trovava con il figlio inin Egitto, a Sharm el - Sheikh, località turistica sul Mar Rosso, quando al piccolo Michele venne fatta ...

Il dramma di Paola Caruso: “Mio figlio ha un danno permanente, l’unica speranza è negli Stati ... Il Riformista

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...Paola Caruso è tornata a Verissimo per raccontare il dramma del figlio Michele, il quale, a causa di un errore medico, probabilmente non riuscirà più a camminare correttamente. La showgirl era stata g ...