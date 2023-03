“Dovete intervenire”. GF Vip 7, l’appello dopo il caso tra Oriana e Nikita: “Non è accettabile” (Di lunedì 13 marzo 2023) GF Vip 7, il mistero della foto. Tutto ha avuto inizio quando, sul sito del programma di Alfonso Signorini, è stata resa nota la notizia di uno scatto di gruppo in cui però sembra non comparire Nikita Pelizon con la conseguenziale lamentela di Oriana Marzoli. Nel giro di poco scoppia la polemica soprattutto in seguito alla smentita di Giaele De Donà e alla esplicita richiesta dei fan di Nikita. Ecco tutti i dettagli. Giaele De Donà smentisce Oriana Marzoli sul mistero della foto. Scoppia la polemica in seguito all’atteggiamento di Oriana Marzoli nei riguardi della modella triestina. Nello specifico, discutendo con Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli avrebbe raccontato che Nikita abbia la mirata volontà di isolarsi dal gruppo e che proprio in occasione del compleanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 13 marzo 2023) GF Vip 7, il mistero della foto. Tutto ha avuto inizio quando, sul sito del programma di Alfonso Signorini, è stata resa nota la notizia di uno scatto di gruppo in cui però sembra non comparirePelizon con la conseguenziale lamentela diMarzoli. Nel giro di poco scoppia la polemica soprattutto in seguito alla smentita di Giaele De Donà e alla esplicita richiesta dei fan di. Ecco tutti i dettagli. Giaele De Donà smentisceMarzoli sul mistero della foto. Scoppia la polemica in seguito all’atteggiamento diMarzoli nei riguardi della modella triestina. Nello specifico, discutendo con Edoardo Tavassi,Marzoli avrebbe raccontato cheabbia la mirata volontà di isolarsi dal gruppo e che proprio in occasione del compleanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WillyWallyIta : RT @worldernest: Secondo il nuovo @pdnetwork di @ellyesse se in metropolitana vi capita di vedere un ladro mentre ruba un portafoglio a una… - Sonia28620930 : @SabrinaScampini @CathVoicesITA @zona_bianca @giusbrindisi @ProfMBassetti @MicheleGubitosa @ACP_CecchiPaone Mi piac… - BrescianiWalter : RT @worldernest: Secondo il nuovo @pdnetwork di @ellyesse se in metropolitana vi capita di vedere un ladro mentre ruba un portafoglio a una… - robreg1 : RT @worldernest: Secondo il nuovo @pdnetwork di @ellyesse se in metropolitana vi capita di vedere un ladro mentre ruba un portafoglio a una… - farinast3 : RT @worldernest: Secondo il nuovo @pdnetwork di @ellyesse se in metropolitana vi capita di vedere un ladro mentre ruba un portafoglio a una… -