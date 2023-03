"Dove si trovava il barcone": naufragio, l'ira di Ciriani che zittisce sinistra (e Ong) (Di lunedì 13 marzo 2023) Il governo risponde per le rime e non vuol sentire parlare di negligenze o di omissioni sull'ultimo naufragio a largo delle coste libiche. A una domanda del Corriere della Sera sulle accuse lanciate da Alarm Phone sui presunti ritardi italiani nei soccorsi dell'imbarcazione affondata al largo della Libia, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Cirlani (FdI) sottolinea che "La nostra Guardia costiera ha comunicato che il barcone era in acque Sar libiche. In ogni caso l'Italia sta soccorrendo decine e decine di navi e barconi ogni giorno. Nell'ultima settimana abbiamo portato in salvo più di un migliaio di persone grazie all'opera di Guardia costiera, Guardia di finanza e Marina militare. Mi pare strumentale continuare a puntare il dito verso di noi che, invece, avevamo visto giusto". Ovvero? "II governo è impegnato in ogni modo per salvare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Il governo risponde per le rime e non vuol sentire parlare di negligenze o di omissioni sull'ultimoa largo delle coste libiche. A una domanda del Corriere della Sera sulle accuse lanciate da Alarm Phone sui presunti ritardi italiani nei soccorsi dell'imbarcazione affondata al largo della Libia, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Cirlani (FdI) sottolinea che "La nostra Guardia costiera ha comunicato che ilera in acque Sar libiche. In ogni caso l'Italia sta soccorrendo decine e decine di navi e barconi ogni giorno. Nell'ultima settimana abbiamo portato in salvo più di un migliaio di persone grazie all'opera di Guardia costiera, Guardia di finanza e Marina militare. Mi pare strumentale continuare a puntare il dito verso di noi che, invece, avevamo visto giusto". Ovvero? "II governo è impegnato in ogni modo per salvare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andrea_fons3 : RT @OperaDuomoFi: Avete mai notato questo disco bianco nella pavimentazione della piazza dietro la Cattedrale, proprio sotto la Cupola: cos… - laviniaricci83 : RT @GuidoCrosetto: In farmacia entra un’anziana. “Cerco mio figlio” “È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio” Da due ora vag… - Ariel41508612 : RT @GuidoCrosetto: In farmacia entra un’anziana. “Cerco mio figlio” “È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio” Da due ora vag… - SirAlexx70 : RT @GuidoCrosetto: In farmacia entra un’anziana. “Cerco mio figlio” “È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio” Da due ora vag… - enzo_dimauro : RT @GuidoCrosetto: In farmacia entra un’anziana. “Cerco mio figlio” “È la quinta volta che viene, qui non lavora suo figlio” Da due ora vag… -