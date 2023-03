Dopo SVB | ora Signature Bank | analisi completa dei fatti

(Di lunedì 13 marzo 2023), banca statunitense con sede a New York e particolarmente vicina al settore crypto, è stata chiusa dalle autorità di regolamentazione statali, secondo un annuncio della Federal Reserve. La notizia è stata annunciata dal sovrintendente Adrienne A. Harris in una dichiarazione di ieri 12 marzo. Il regolatore di New York ha preso possesso diai sensi della Sezione 606 della legge bancaria di New York e ha incaricato la Federal Deposit Insurance Corporation degli Stati Uniti di gestire il processo assicurativo. La Federal Reserve ha spiegato in questa dichiarazione lanciata proprio ieri, alla vigilia della riapertura dei mercati, che la decisione di chiudere la banca è stata presa con la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) degli Stati Uniti per proteggere l’economia statunitense e ...

... emerso con. Goldman prevede una considerevole incertezza per le prossime mosse della Fedmarzo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg.I titoli di Cina e di Hong Kong sono invece saliti,che le autorità statunitensi sono intervenute per limitare le conseguenze del crollo della Silicon Valley Bank (). Un particolarissimo ...Il suo fallimento è il terzo più grande nella storia degli Stati Uniti,e Washington Mutual nel 2008. I rialzi dei tassi di interesse hanno spinto i clienti a investire il loro denaro in ...

Silicon Valley Bank (SVB), cosa potrebbe succedere dopo la chiusura Wall Street Italia

I principali indici stanno uscendo da una settimana perdente dopo che il crollo di SVB ha provocato onde d'urto nel mercato azionario. Venerdì il Dow è sceso dell'1,07%. L'S&P 500 ha perso l'1,45% e ...