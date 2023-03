Dopo SVB, ora Signature Bank: analisi completa dei fatti (Di lunedì 13 marzo 2023) Signature Bank, banca statunitense con sede a New York e particolarmente vicina al settore crypto, è stata chiusa dalle autorità di regolamentazione statali, secondo un annuncio della Federal Reserve. La notizia è stata annunciata dal sovrintendente Adrienne A. Harris in una dichiarazione di ieri 12 marzo. Il regolatore di New York ha preso possesso di Signature Bank ai sensi della Sezione 606 della legge bancaria di New York e ha incaricato la Federal Deposit Insurance Corporation degli Stati Uniti di gestire il processo assicurativo. La Federal Reserve ha spiegato in questa dichiarazione lanciata proprio ieri, alla vigilia della riapertura dei mercati, che la decisione di chiudere la banca è stata presa con la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) degli Stati Uniti per proteggere l’economia statunitense e ... Leggi su blockworld (Di lunedì 13 marzo 2023), banca statunitense con sede a New York e particolarmente vicina al settore crypto, è stata chiusa dalle autorità di regolamentazione statali, secondo un annuncio della Federal Reserve. La notizia è stata annunciata dal sovrintendente Adrienne A. Harris in una dichiarazione di ieri 12 marzo. Il regolatore di New York ha preso possesso diai sensi della Sezione 606 della legge bancaria di New York e ha incaricato la Federal Deposit Insurance Corporation degli Stati Uniti di gestire il processo assicurativo. La Federal Reserve ha spiegato in questa dichiarazione lanciata proprio ieri, alla vigilia della riapertura dei mercati, che la decisione di chiudere la banca è stata presa con la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) degli Stati Uniti per proteggere l’economia statunitense e ...

