Donne uccise: per guidatore misura sicurezza, 'è pericoloso' (Di lunedì 13 marzo 2023) E' stata applicata una misura di sicurezza per pericolosità sociale, con obbligo di ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Piacenza e libertà vigilata per un anno, per il 39enne italiano ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) E' stata applicata unadiper pericolosità sociale, con obbligo di ricovero nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Piacenza e libertà vigilata per un anno, per il 39enne italiano ...

