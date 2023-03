Don Ciotti | “Passati dal crimine organizzato al normalizzato C’è indifferenza Il 21 marzo a Milano per ricordare le vittime della mafia”

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Oggi in Italia siamodalal. Serve uno scatto da parte di tutti”. È questo il monito che don Luigiha lanciato oggi adurante la presentazioneGiornataMemoria e dell’Impegno in ricordo delleinnocenti delle mafie. Il 21arriveranno in piazza Duomo persone da tutta Italia, e non solo, perle oltre millecriminalità organizzata. “È importante tornare qui in questo momento – ha aggiunto il sindaco Giuseppe Sala – perché ci sono tanti investimenti, dagli scali ferroviari alle Olimpiadi. I pro saranno i cambiamenti di pelle di questa città ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Don Ciotti: “Passati dal crimine organizzato al normalizzato. C’è indifferenza. Il 21 marzo a Milano per ricordare… - Nidyaie : RT @libera_annclm: Don Ciotti 'il 21 marzo a Milano ricorderemo morti di Cutro. Leggeremo i nomi dei migranti perché riteniamo che dietro… - ADM_assdemxmi : RT @libera_annclm: Don Ciotti 'il 21 marzo a Milano ricorderemo morti di Cutro. Leggeremo i nomi dei migranti perché riteniamo che dietro… - yyymillayyy : RT @libera_annclm: Don Ciotti 'il 21 marzo a Milano ricorderemo morti di Cutro. Leggeremo i nomi dei migranti perché riteniamo che dietro… - Salepepe14 : RT @faberpiredda: Suor Balilla mi ha bloccato. Ho risposto al suo ennesimo tweet intriso di fascismo citando il Vangelo della Misericordia… -

Houngbo, direttore generale Oil; Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale;Luigi, presidente di Libera. Giovedì 16 marzo parteciperanno, tra gli altri: Yolanda ...Per, e' necessario "un momento di riflessione da parte di tutti" su quello che e' accaduto, come e' necessario affermare che "dietro a queste drammatiche vicende ci sono sempre ...'Sono molto contento che in Italia, a capo della CEI, - dice ancora- ci sia il cardinale Zuppi, che su questa evoluzione è un punto di riferimento irrinunciabile. Il problema è costruire, ...

A Milano per fermare le mafie. Don Ciotti: «Basta parole, serve uno scatto in più» Corriere della Sera

“Il 21 marzo leggeremo anche i nomi dei migranti morti nei nostri mari per non dimenticarci che i naufragi e i respingimenti sono frutto di una diffusa cecità e sordità etica”. Lo ha detto don Luigi C ...I nomi saranno letti a Milano durante la Giornata di ricordo per vittime mafia. «Dietro quelle vittime interessi e poteri forti delle mafie» ...