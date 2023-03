Domenica In, il gesto inaspettato di Tananai commuove Mara Venier: “Sei nel mio cuore” (Di lunedì 13 marzo 2023) Tra gli ospiti di Domenica In nella puntata andata in onda il 12 marzo c’era anche Tananai: il cantante si è classificato quinto al Festival di Sanremo ma la sua “Tango” sta riscuotendo un grande successo, tanto che Mara Venier gli ha consegnato in diretta il disco d’oro. Ed è stato così che lui si è lasciato andare ad un gesto spontaneo nient’affatto scontato, che ha colpito anche la stessa conduttrice. Tutto è successo quando “zia Mara” gli ha augurato che questa targa si possa presto trasformare in un disco di platino. Al che il giovane artista le ha chiesto: “Ma ti piace? Se ti piace, te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne fa avere un altro”. Mara Venier è rimasta spiazzata dalla generosa offerta e, visibilmente commossa, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Tra gli ospiti diIn nella puntata andata in onda il 12 marzo c’era anche: il cantante si è classificato quinto al Festival di Sanremo ma la sua “Tango” sta riscuotendo un grande successo, tanto chegli ha consegnato in diretta il disco d’oro. Ed è stato così che lui si è lasciato andare ad unspontaneo nient’affatto scontato, che ha colpito anche la stessa conduttrice. Tutto è successo quando “zia” gli ha augurato che questa targa si possa presto trasformare in un disco di platino. Al che il giovane artista le ha chiesto: “Ma ti piace? Se ti piace, te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne fa avere un altro”.è rimasta spiazzata dalla generosa offerta e, visibilmente commossa, ha ...

