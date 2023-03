Dodi Battaglia: “Ricoverato un paio di giorni per accertamenti, ora sto benissimo” (Di lunedì 13 marzo 2023) foto di Domenico FuggianoBOLOGNA – “Ciao a tutti, vorrei dare seguito a quello che ho visto nei vari social in questi giorni, precisando che sono stato un paio di giorni Ricoverato per accertamenti che hanno dato ottimi risultati. Sto benissimo. Grazie”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il chitarrista dei Pooh Dodi Battaglia ha voluto tranquillizzare i fans sulle proprie condizioni di salute, dopo le indiscrezioni delle ultime ore. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 13 marzo 2023) foto di Domenico FuggianoBOLOGNA – “Ciao a tutti, vorrei dare seguito a quello che ho visto nei vari social in questi, precisando che sono stato undiperche hanno dato ottimi risultati. Sto. Grazie”. Con questo breve post, pubblicato oggi sulla sua pagina Facebook, il chitarrista dei Poohha voluto tranquillizzare i fans sulle proprie condizioni di salute, dopo le indiscrezioni delle ultime ore. L'articolo L'Opinionista.

