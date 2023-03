Docente bresciano arrestato in Nepal. "Voleva rubare una statua da un tempio" (Di lunedì 13 marzo 2023) Il professor Tiziano Ronchi è stato arrestato domenica 5 marzo. Un testimone ha raccontato di averlo visto mentre tentava di trafugare alcuni reperti da un tempio. La versione della madre: "C'è stato un fraintedimento" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Il professor Tiziano Ronchi è statodomenica 5 marzo. Un testimone ha raccontato di averlo visto mentre tentava di trafugare alcuni reperti da un. La versione della madre: "C'è stato un fraintedimento"

Nepal,'raccoglie reperti archeologici': italiano fermato Un cittadino italiano è stato fermato in Nepal con l'accusa di aver tentato di appropriarsi di reperti archeologici, durante la visita a un tempio. Tiziano Ronchi, docente bresciano di Arti visive all'Accademia Santa Giulia, è al momento ricoverato in un ospedale e gli è impedito di lasciare il Paese. La famiglia è in costante contatto con la Farnesina e con il consolato. Il bresciano Tiziano Ronchi fermato in Nepal: "Ha raccolto reperti proibiti nel tempio di Bhaktapur". La madre: "Gigantesco equivoco" - in particolare un frammento ligneo, durante la visita a un tempio a Bhaktapur: per questo motivo Tiziano Ronchi, 27enne artista e docente di Arti visive all'Accademia Santa Giulia di Brescia, è stato fermato. Chi è Tiziano Ronchi, il docente accusato di aver tentato di rubare una statua in Nepal - Tiziano Ronchi è stato fermato in Nepal perché avrebbe provato a rubare una statua durante una visita al tempio di Taleju.