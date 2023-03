Divorzio Blasi-Totti | saltata l’udienza | chi ha chiesto il rinvio e cosa cambia

(Di lunedì 13 marzo 2023) Continua a essere tortuoso il percorso deltra Ilarye Francesco, che non si ritroveranno faccia a faccia in aula come inizialmente previsto. La prima udienza in tribunale è infatti, dal momento che è stata accolta la richiesta di uno dei due coniugi. Scopriamo quelli che possono essere i risvolti di questa complessa vicenda., udienzaFissata per il 14 marzo 2023 la prima udienza in tribunale per iltra Ilarye Francesco. Appuntamento fissato sul calendario di esperti di gossip, paparazzi e, ovviamente, fan dell’ex coppia più bella d’Italia. Tutto è saltato a causa della richiesta di uno dei due e, stando a quanto riportato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Totti e Ilary Blasi si danno buca: divorzio, salta prima udienza - Luxgraph : Totti e Ilary Blasi si danno buca: divorzio, salta prima udienza - infoitcultura : Divorzio thriller tra Ilary Blasi e Francesco Totti - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nella giornata di domani si sarebbero dovuti trovare faccia a faccia in tribunale, ma uno dei due ha chiesto il rinvio della p… - fanpage : Nella giornata di domani si sarebbero dovuti trovare faccia a faccia in tribunale, ma uno dei due ha chiesto il rin… -

Adesso, però, per Francesco Totti e Ilarysi aprono giornate importanti . Domani è fissata la prima udienza del, una separazione giudiziale, non consensuale, che si annuncia come una ...Francesco Totti e Ilarysi stanno separando, ma dopo la rottura del matrimonio sembrano proprio non trovare pace. I ... "alla romana", Totti e Ilary tornano in tribunale, bomba di Brindani ......nel sud della Francia e che è stata oggetto di una battaglia legale in tribunale dopo il...di provare ad aggiustare le cose senza fingere che vada tutto bene" di Valentina Dirindin Ilary...

Totti e Ilary Blasi si danno buca: divorzio, salta prima udienza Tuttosport

Francesco Totti sarà ospite di Francesca Fagnani nel salotto di Belve Il Pupone concederà un'intervista, ma quandoLo scontro in tribunale tra Francesco Totti e Ilary Blasi non prenderà il via domani. Uno dei due coniugi ha chiesto infatti il rinvio della prima udienza per la separazione, prevista per il 14 marzo.