Disgelo Iran-A Saudita | Sisci | “Ecco il nuovo Grande Medio Oriente in salsa cinese”

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Un “in, non necessariamente piccante”. Un successo diplomatico della Cina ha portatoe Arabiaa concordare la ripresa delle relazioni, dopo anni di rivalità tra Teheran e Riad che hanno segnato gli equilibri ine il sinologo Francescoragiona con l’Adnkronos sugli “effetti di questo accordo”. La “prova” sarà in Yemen, sottolinea, perché qui l’intesa tra la Repubblica Islamica e la monarchia del Golfo potrebbe avere implicazioni significative, qui dove l’è stato accusato di sostenere gli Houthi contro il governo che era a Sana’a, appoggiato dai sauditi. “Un accordo per uno scambio di prigionieri rafforza il cessate il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hagi1972 : Ma la cosa più bella del disgelo tra Iran e Arabia Saudita non è solo il fatto che gli ayatollah rimarranno per 1.0… - Beatrice_Pec : Nella dinamica #geopolitica i vuoti vengono riempiti da chi, come la #Cina, ha potere contrattuale. E il… - roberto89006479 : RT @FedericoRampini: Colpo grosso della diplomazia cinese: media tra #Iran e #Arabia saudita, nemici storici, favorisce il ristabilimento d… - FigliContesi_21 : RT @FedericoRampini: Colpo grosso della diplomazia cinese: media tra #Iran e #Arabia saudita, nemici storici, favorisce il ristabilimento d… - BossolaMauro : RT @FedericoRampini: Colpo grosso della diplomazia cinese: media tra #Iran e #Arabia saudita, nemici storici, favorisce il ristabilimento d… -

'Sia l'Arabia Saudita sia l'sono fondamentali per la sicurezza della regione', si legge nella dichiarazione del Servizio per l'azione esterna in relazione all'accordo, firmato dopo cinque giorni ...L'anno scorso l'ha inviato tre diplomatici in Arabia Saudita come rappresentanti dell'Organizzazione per la cooperazione islamica. È stata quella la prima presenza di Teheran nel Paese rivale in ...... che era stata rilevata un'operazione per trasferire decine di chili di oro dal Venezuela in, ...è prudente La liberazione dei prigionieri politici dell'11 luglio potrebbe accelerare il '', ...

Xi Jinping «firma» il disgelo tra Arabia Saudita e Iran: qual è l’interesse della Cina Corriere della Sera

La storica ripresa delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran sponsorizzata dalla Cina che ha messo con un certo successo le mani in una ...L’Unione Europea si congratula con Iran e Arabia Saudita per l’accordo annunciato ieri tra i due paesi per riaprire le rispettive ambasciate dopo anni di allontanamento diplomatico, ed auspica che si ...