Diritti TV | la Lega Serie A valuta l’acquisto di Sky Sport | la notizia!

Oggi è in programma a Milano un’assemblea dei club di Serie A e all’ordine del giorno ci sono due decisioni cruciali per il futuro del calcio italiano: la prossima asta per i diritti tv e il negoziato ...Diritti Tv, arriva una clamorosa indiscrezione dalle pagine de La Stampa, che potrebbe sconvolgere l'assetto dei diritti del calcio. Secondo quanto riporta il quotidiano di Torino, la Lega di Serie A ...