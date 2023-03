Diretta Grande Fratello Vip | puntata di lunedì 13 marzo

(Di lunedì 13 marzo 2023)Vip, per la quarantunesimanuovi incontri e sorprese per i concorrentiVip, quarantunesimo appuntamento del reality show riserva ai vipponi nuove sorprese e nuovi confronti. Durante laci saranno tanti colpi di scena. Leggi anche –> Martina Nasoni pronta a riappacificarsi con Daniele? Le sue parole L'articolo proviene da 361 Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : 40 mila persone salvate dalla #GuardiaCostiera in 4 mesi e il #Pd invece di parlare contro gli #scafisti si scaglia… - juventibus : JB CONFIDENTIAL ???? ORE 18.30 IN DIRETTA ?? GRANDE APPUNTAMENTO insieme a MICHELE #PADOVANO con @massimozampini… - SkySportF1 : ?????????? ?????? ???????????????????? ?????????? ???? ?????????? ???? ???????? Terzo un grande Fernando Alonso I risultati ? - Vittoriafr11 : Il reeal prelemo in diretta nazionale è un grande dono grazie?? #gfvip #prelemi - 361_magazine : -

Frecciata che ha provocato la reazione dellainteressata. Botta e risposta a distanza tra ... Tutto è nato quando l'ex concorrente della settima edizione delFratello Vip è tornato sui ...Lanciata con tanti post nei giorni scorsi, laFacebook sembrava finita nel nulla ( ne ... Per 'make Lonate great again' (rendere nuovamenteLonate, ancora con eco trumpiana) Bonini dice ......con tabellino in tempo reale [ AGGIORNA LADI MILAN - SALERNITANA ] RISULTATO IN: ...Le parole di Pioli alla vigilia 'Siamo consapevoli di doverci focalizzare sul campionato con...

Grande Fratello Vip 7, giorno 174: commenti al live Isa e Chia

Promo 3 mesi DAZN a 69€ disponibile solo nei negozi selezionati fino al 19 marzo, DAZN annuncia una nuova promozione dedicata a tutti gli appassionati di sport: dal 6 al 19 marzo, in negozi selezionat ...Davide Donadei torna sui social dopo l'eliminazione dal Gf Vip e non perde occasione di lanciare qualche frecciata alla sua ex Chiara Rabbi.