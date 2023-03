Dieci anni di pontificato, Kirill scrive al Papa: “Il dialogo religioso può dare risultati” (Di lunedì 13 marzo 2023) Città del Vaticano – Da Mosca, il patriarca russo Kirill ha mandato un messaggio a Papa Francesco con gli auguri in occasione del 10mo anniversario dell’inizio del pontificato. “Nei tempi difficili che stiamo vivendo, il dialogo tra i leader religiosi può portare buoni risultati e aiutare a unire gli sforzi delle persone di buona volontà per curare le ferite”, si legge nel messaggio di Kirill, pubblicato sul sito della Chiesa ortodossa russa. “Nelle attuali circostanze difficili, Lei dà un contributo significativo alla predicazione del Vangelo di Cristo e presta attenzione allo sviluppo della cooperazione interreligiosa”, sottolinea il messaggio, che si conclude con l’augurio a Papa Francesco di “buona salute, pace mentale e l’immancabile aiuto di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023) Città del Vaticano – Da Mosca, il patriarca russoha mandato un messaggio aFrancesco con gli auguri in occasione del 10moversario dell’inizio del. “Nei tempi difficili che stiamo vivendo, iltra i leader religiosi può portare buonie aiutare a unire gli sforzi delle persone di buona volontà per curare le ferite”, si legge nel messaggio di, pubblicato sul sito della Chiesa ortodossa russa. “Nelle attuali circostanze difficili, Lei dà un contributo significativo alla predicazione del Vangelo di Cristo e presta attenzione allo sviluppo della cooperazione interreligiosa”, sottolinea il messaggio, che si conclude con l’augurio aFrancesco di “buona salute, pace mentale e l’immancabile aiuto di ...

