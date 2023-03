Dieci anni di Papa Francesco | lui | Regalatemi la pace

(Di lunedì 13 marzo 2023) “Dietro le guerre c’è l’industria delle armi, questo è diabolico”. Cosìsi racconta a ‘Popecast’, il podcast realizzato dai media vaticani nel decennale del pontificato. “Mi fa soffrire vedere i morti, vedere questi ragazzi – sia russi che ucraini, non mi interessa – che non tornano. È dura”. Per questo come regalo chiede: “La, ci vuole la”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace. Il Papa si racconta in un #podcast nel decennal… - vaticannews_it : Dieci anni dal #13marzo2013, giorno dell'elezione di Jorge Mario Bergoglio ???? Un pontificato, quello di… - Tg3web : Un nuovo appello per la pace di Papa Francesco, alla vigilia dei dieci anni dalla sua elezione. Regalata al Pontefi… - Tele_Nicosia : ROMA (ITALPRESS) - 'La prima parola che mi viene è che sembra ieri. Il tempo è 'pressurosò, va di fretta. E quando… - horusgodB : Il partito casadenonna sarà il maggioritario entro dieci anni, ma entro venti non avrà nessuno a cui affittarla, pe… -

Gli italiani, credenti e non credenti, si fidano di papa Francesco. Dopodi Pontificato, secondo l'ultima ricerca di Demopolis, Bergoglio riscuote il plauso del 75 per cento degli abitanti del Belpaese. Nove punti in più del pur amato presidente della Repubblica ...ROMA - "La prima parola che mi viene è che sembra ieri. Il tempo è 'pressuroso', va di fretta. E quando tu vuoi cogliere l'oggi, è già ieri. Vivere così è un pò vivere una novità. Questisono stati così: una tensione, vivere in tensione". Così Papa Francesco in "Popecast", il podcast in cui si racconta per il decennale del suo pontificato. Il momento più bello "l'incontro ......campionato di Serie A Elite femminile con la trasferta a Cernusco sul Naviglio che in questi... Partire con i tre punti è importantissimo visto il torneo Elite a 6 che decide tutto ingare e ...

Francesco: per i miei dieci anni da Papa, regalatemi la pace Vatican News - Italiano

Il Pontefice in Popecast", il podcast in cui si racconta per il decennale del suo pontificato: soffro per i ragazzi ucraini e russi morti ...Da un campione di 642 piccole e medie imprese italiane emerge un dato incontrovertibile: l’anno 2022 si è concluso molto bene sul ... del 2023 che si annuncia in perdita per 4 aziende su 10 Nel 2022 ...