Dick Fosbury, morto l'atleta che cambiò il salto in alto con la sua tecnica 'all'indietro' (Di lunedì 13 marzo 2023) L'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto è scomparso a 76 anni: è morto oggi Dick Fosbury , campione olimpico nel 1968, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica che è diventata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 76 anni Dick Fosbury, campione olimpico nel 1968, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto… - SkyTG24 : È morto Dick Fosbury, rivoluzionò il salto in alto - Eurosport_IT : Un gesto che ha rivoluzionato uno sport. A 76 anni è scomparso Dick Fosbury ?? - AlbertoGalimb : RT @mauroberruto: Gli altri saltavano verso l'alto. Lui verso altro. Fly safe, Dick. #Fosbury #Revolution - Fprime86 : RT @tuttosport: Addio a Dick #Fosbury, la leggenda che rivoluzionò il salto in alto -

Dick Fosbury, morto l'atleta che cambiò il salto in alto con la sua tecnica 'all'indietro' L'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto è scomparso a 76 anni: è morto oggi Dick Fosbury , campione olimpico nel 1968, l'uomo che ha rivoluzionato il salto in alto con una tecnica che è diventata una scuola e che ora porta il suo nome. Morto Dick Fosbury Fosbury è morto ieri ... È morto Dick Fosbury, rivoluzionò il salto in alto. Aveva 76 anni Ha rivoluzionato il salto in alto con la sua tecnica, meglio dire il suo stile, che ha preso il suo nome. È morto a 76 anni Dick Fosbury, il campione statunitense che con il suo 'Fosbury Flop' vinse l'oro a Città del Messico nel 1968. Ad annunciarlo con un tweet il comitato olimpico americano: 'Abbiamo il cuore spezzato ... Morto Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto Il mondo dell'atletica piange la morte all'età di 76 anni di Dick Fosbury, campione di salto in alto negli anni '60 e '70. A dare la triste notizia il suo ex agente Ray Schulte su Instagram. Oro olimpico a Città del Messico 1968 con 2.24 metri, a lui si deve l'... È morto Dick Fosbury, rivoluzionò l'alto con il suo salto all'indietro La Gazzetta dello Sport E' morto Dick Fosbury, rivoluzionò il mondo del salto in alto Roma, 13 mar. (askanews) - E' morto, all'età di 76 anni, Dick Fosbury, medaglia d'oro alle Olimpiadi del 1968 e uno dei più influenti atleti nella storia dell'atletica leggera che ha rivoluzionato il ...