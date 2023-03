“Dica la verità” GF Vip 7 | la soffiata su Daniele | “Voi non sapete che è successo nella casa”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) Elenoire Ferruzzi, frecciata aDal Moro.del GF Vip continua a tenere banco la situazione psicologica e sentimentale del gieffino che continua ad avere un rapporto piuttosto turbolento con Oriana Marzoli. Il suo comportamento ha raggiunto estremi di cui anche i coinquilini si sono lamentati. Sofia De Donà ha ammesso di essere addirittura spaventata da lui.ha confessato: “Io con lei (Oriana, ndr) mi sento spesso come se fossi un giocattolo per passare le giornate qui dentro”. E anche gli autori del GF Vip si sono accorti che qualcosa non va inDal Moro, il quale sfogandosi con Oriana Marzoli ha ammesso: “Non sto bene. Sì, mi sento male… Mal di testa? Ma che mal di testa Oriana… io quando sto male sto male davvero non per finta. Non sto qui a spiegarti cosa anche ...