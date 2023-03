Di Maio | romantico weekend a Venezia con la nuova fiamma Alessia D’Alessandro In esclusiva su Chi

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 13 marzo 2023) Il settimanale Chi pubblica in, nel numero in edicola da mercoledì 15 marzo, le immagini delche l’ex ministro Luigi Diha trascorso acon lacompagna, classe 1990, è italo-tedesca e ha studiato Scienze economiche a Parigi e a Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli studi ha saltuariamente lavorato come modella. L’incontro con Diavviene nel 2018 quandosi candida per il Movimento 5 Stelle nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Cilento, senza però riuscire a essere eletta. Ora il rapporto con l’ex ministro degli Esteri si è trasformato in qualcosa di più, come dimostrano le foto pubblicate ...