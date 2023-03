Di Gennaro: «Inzaghi? Via dall’Inter se non passa col Porto» (Di lunedì 13 marzo 2023) Antonio Di Gennaro ha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta del “Picco” contro lo Spezia. Il focus dell’ex calciatore è sul momento della squadra di Inzaghi, attesa domani dalla sfida al Porto in Champions League. Queste le sue parole a TMW Radio POSSIBILITA’ – Questa l’opinione di Di Gennaro a proposito dell’Inter: «Inzaghi? Se non passa il turno alla fine del campionato cambieranno. Non credo lo facciano ora. Se non passa il turno è normale, diventa un’annata non positiva e lo sa lui ma anche i giocatori. Inzaghi ha le sue responsabilità, ma la hanno anche i calciatori. È uno snodo importante, domani in particolar modo possono salvare una stagione. Il Porto sappiamo che è abituata a fare queste competizioni. Non sarà facile. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023) Antonio Diha parlato dell’Inter, reduce dalla sconfitta del “Picco” contro lo Spezia. Il focus dell’ex calciatore è sul momento della squadra di, attesa domani dalla sfida alin Champions League. Queste le sue parole a TMW Radio POSSIBILITA’ – Questa l’opinione di Dia proposito dell’Inter: «? Se nonil turno alla fine del campionato cambieranno. Non credo lo facciano ora. Se nonil turno è normale, diventa un’annata non positiva e lo sa lui ma anche i giocatori.ha le sue responsabilità, ma la hanno anche i calciatori. È uno snodo importante, domani in particolar modo possono salvare una stagione. Ilsappiamo che è abituata a fare queste competizioni. Non sarà facile. ...

