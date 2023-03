«Deve scendere»: 33enne nigeriano ‘beccato’ senza biglietto danneggia il vetro del vagone (Di lunedì 13 marzo 2023) Attimi di tensione sul treno quando un passeggero sprovvisto di biglietto e pertanto invitato dal capotreno a scendere dal convoglio ha, di tutta risposta, danneggiato il vetro di un vagone causando la soppressione della corsa. Protagonista della vicenda un uomo nigeriano di 33 anni denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Formia e che adesso dovrà rispondere di danneggiamento aggravato e di interruzione di pubblico servizio. Follia sulla Roma-Napoli: minaccia i passeggeri con delle forbici, poi aggredisce un agente Le tensioni sul treno e la denuncia del 33enne I fatti sono avvenuti presso la stazione di Scauri-Minturno. Qui un passeggero dopo che è stato invitato a scendere dal treno in quanto sprovvisto di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 marzo 2023) Attimi di tensione sul treno quando un passeggero sprovvisto die pertanto invitato dal capotreno adal convoglio ha, di tutta risposta,to ildi uncausando la soppressione della corsa. Protagonista della vicenda un uomodi 33 anni denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Formia e che adesso dovrà rispondere dimento aggravato e di interruzione di pubblico servizio. Follia sulla Roma-Napoli: minaccia i passeggeri con delle forbici, poi aggredisce un agente Le tensioni sul treno e la denuncia delI fatti sono avvenuti presso la stazione di Scauri-Minturno. Qui un passeggero dopo che è stato invitato adal treno in quanto sprovvisto di ...

