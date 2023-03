Denuncia social della moglie di Domenico Berardi: un tifoso della Roma le augura un aborto (Di lunedì 13 marzo 2023) Denuncia social per Francesca Fantuzzi, moglie di Domenico Berardi. Era in corso la sfida fra Roma e Sassuolo quando la moglie del capitano neroverde pubblica una storia su Instagram dove mostra un messaggio ricevuto da un tifoso giallorosso che scrive “chissà se nascerà, a volte non succede” alla ragazza che replica con un “Complimenti! Sei ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023)per Francesca Fantuzzi,di. Era in corso la sfida frae Sassuolo quando ladel capitano neroverde pubblica una storia su Instagram dove mostra un messaggio ricevuto da ungiallorosso che scrive “chissà se nascerà, a volte non succede” alla ragazza che replica con un “Complimenti! Sei ... TAG24.

