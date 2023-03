(Di lunedì 13 marzo 2023) Alla festa sono passate, ma proprioledi Hollywood, e non solo. Ecco come è andata

"Questa attitudine è rimasta impressadi me , la sento ancora oggi". Un'attitudine che, a ... Altre storie diFair che ti possono interessare Carlo sfratta Harry e Meghan da Frogmore ...Per abbonarvi aFair, cliccate qui.Per risultatie fuori dal campo ". Altre storie diFair che ti possono interessare 5 app e servizi per dettare e scrivere testi I dispositivi per monitorare la qualità dell'aria che ...

Dentro al Vanity Fair Oscar Party insieme a tutte le star Vanity Fair Italia

Ma è abbastanza chiaro che al Vanity Fair Oscar Party, tutto, ovunque, stava accadendo. Tutto insieme. Sharon Stone ha tenuto banco in uno stand, mentre Sarah Paulson e Patricia Clarkson l'hanno ...Anche se «la televisione è maschilista», l'attrice, presentatrice, cantante e imitatrice non molla e in primavera si riprende il posto da protagonista in tv. Senza timore degli ascolti, né di dire qu ...