Delusione Milan, solo un pari con la Salernitana a San Siro (Di lunedì 13 marzo 2023) Sfuma l'aggancio del Milan al secondo posto in classifica. I campioni d'Italia non vanno oltre l'1 a 1 contro una buona Salernitana. Buon inizio degli ospiti che nei primi 10 minuti di gioco pressano ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 13 marzo 2023) Sfuma l'aggancio delal secondo posto in classifica. I campioni d'Italia non vanno oltre l'1 a 1 contro una buona. Buon inizio degli ospiti che nei primi 10 minuti di gioco pressano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... man_andre98 : Delusione #Milan. A San Siro contro la #Salernitana finisce 1-1. #Inter rimane salda al secondo posto in #Serie A. #MilanSalernitana - novellialessio : @filoni_diletta Certo fanno a gara per dire che l’Inter ha la squadra più forte ma appena si parla di delusione sub… - RadioRossonera : 'In Italia un campionato così non c’è mai stato, il Napoli è fortissimo e ci sono pochi dubbi che abbia ammazzato t… - Milannews24_com : Cannavaro: «Dietro al Napoli è un disastro e il Milan mi ha deluso» - Milannews24_com : #Cannavaro sul #Milan ??? 'Mi ha deluso...' ???? -