Delmastro: "Tossicodipendenti fuori dalle carceri"

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, in un'intervista al Messaggero, lancia la proposta, per risolvere il sovraffollamento carcerario, di spostare i detenuti tossicodipendenti in strutture e comunità protette loro dedicate. 

Il Governo, per ridurre il sovraffollamento carcerario, vuole spedire i tossicodipendenti in comunità e strutture protette. Un'iniziativa, afferma l'esponente di FdI, nell'intervista al quotidiano romano, "condivisa" dal governo, spiega, e soprattutto dal ministro Carlo Nordio, che nasce dall'intenzione "sempre rivendicata da Giorgia Meloni di raggiungere non solo la certezza della pena ma anche un'offerta di maggiori garanzie ai cittadini". 

"Sto lavorando ad un provvedimento – ha detto Delmastro – che immagina di coinvolgere il terzo settore, quelle comunità chiuse in stile..."

