Della Vite chiude in bellezza | sesto a Kranjska Gora | miglior italiano in Gigante

(Di lunedì 13 marzo 2023)inin classifica generale erisultato assoluto. Filippoinla sua stagione di Coppa del Mondo, verso le finali di Soldeu, in Andorra nel weekend di domenica 19 marzo. Il bergamasco ha chiuso l’ultimodi, in Slovenia, alposto, piazzamento che rappresenta un primato personale: mai era andato così bene. Il talento di Ponteranica è anche stato ile degli italiani non soltanto nella gara, ma anche nella classifica di specialità, confermandosi non solo un ragazzo di grande prospettiva, ma anche per il presente....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tommasolabate : I morti di Cutro, l’inutilità della ricerca degli scafisti per il globo terracqueo, la lezione dimenticata di Oskar… - TeresaBellanova : Straordinario @matteorenzi con #Piantedosi in Senato. Le vite vanno salvate, sempre. È un caposaldo della nostra i… - artdielle : L’amore e il tempo che passa, la solitudine e la ricerca della felicità: la scrittrice islandese Guðrún Eva Mínervu… - LallaBabi70 : RT @claudiarovento: “Due vite” parla di una coppia che si sente diversa dagli altri. Descrive il loro tentativo di comunicare e la difficol… - mlgelm : RT @Baccotvnews: ??È ufficiale, Marco Mengoni sarà in gara all'#Eurovision2023 con la canzone 'Due Vite' vincitrice della 73ma edizione del… -

...non per limitare la libertà ma per salvaguardare" afferma il direttore alla Polizia Locale Gianluca Giurato ". Fra le nostre iniziative vi è quella di fare provare l'etilometro ai ragazzi...Secondo il think tank con sede a Washington, la decisione di Mosca di impiegare i mercenari nella costosa, in termini diumane, conquistacittà, dipenderebbe da una sorta di resa dei conti ...Ieri sull'isola erano giunti il presidenteRegione, Renato Schifani, e il capo dipartimento ... Per il sindaco di Pozzallo la soluzione a breve termine è 'salvare sempre e in ogni caso le...

Sci: Odermatt al comando gigante2 Kranjska, Della Vite 6/o Agenzia ANSA

Dalla politica alla sanità. Dove, più che la rinuncia alla vertigine di tetti di cristallo infranti, si vede orami solo una grande fuga (3.000 medici ogni anno, per la metà donne) da posizioni dirigen ...Il presidente dell'Ucoii ha celebrato il rito funebre: "I parenti delle vittime hanno scelto la nostra città, perché qui hanno trovato un'accoglienza reale, per i loro cari e per loro stessi" ...