Decreto influencer | se la pubblicità occulta è rivolta ai minori le sanzioni sono più alte

Questo riguarda gli influencer che pubblicizzano prodotti o servizi destinati ai bambini o ai adolescenti. Il decreto impone anche alle aziende di pubblicare un link a tutte le recensioni, incluse quelle negative. Tipico caso: Youtuber che è pagato per pubblicizzare certi giochi o giocattoli senza darne trasparenza al pubblico. Il ruolo di consumatore anche in caso di pagamento in dati

Decreto influencer, cosa prevede e quando entra in vigore | Giornalettismo Giornalettismo

Tra gli altri provvedimenti previsti al suo interno, anche quello di vietare le clausole di manleva nei contratti per i servizi digitali, che possono essere impugnate anche dai non abbonati ...Il decreto approvato dal Consiglio dei ministri per l’attuazione della direttiva Ue 2019/2161 che impone l’obbligo al gestore del sito internet di specificare se l’ordine delle risposte alla ricerca o ...