Decreto Flussi 2023: nuova procedura semplificata per la domanda dal 27 marzo (Di lunedì 13 marzo 2023) L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero e sprovvisti di permesso di soggiorno deve avvenire obbligatoriamente previo rilascio di un nulla osta a seguito di apposita domanda trasmessa allo Sportello Unico Immigrazione, nei limiti delle quote di ingresso definite ogni anno con il cosiddetto Decreto Flussi.Per il 2023 la quantità di stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro è stata oggetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 29 dicembre. Le domande di nulla osta da trasmettere sull’apposita piattaforma del Ministero dell’interno potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023. Molte sono le semplificazioni che riguardano l’intero iter di autorizzazione all’assunzione, a ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 13 marzo 2023) L’assunzione di cittadini stranieri extracomunitari residenti all’estero e sprovvisti di permesso di soggiorno deve avvenire obbligatoriamente previo rilascio di un nulla osta a seguito di appositatrasmessa allo Sportello Unico Immigrazione, nei limiti delle quote di ingresso definite ogni anno con il cosiddetto.Per illa quantità di stranieri che possono entrare in Italia per motivi di lavoro è stata oggetto deldel Presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 29 dicembre. Le domande di nulla osta da trasmettere sull’apposita piattaforma del Ministero dell’interno potranno essere inviate a partire dal 27. Molte sono le semplificazioni che riguardano l’intero iter di autorizzazione all’assunzione, a ...

