Deborah Salvatori Rinaldi colpita da tumore, la Ternana Calcio le rinnova il contratto: "Ho pianto" (Di lunedì 13 marzo 2023) Deborah Salvatori Rinaldi lo scorso primo marzo si è dovuta operare di tumore: un intervento di resezione endoscopica con svuotamento dei seni paranasali monolaterale, eseguito "senza complicazioni" all'Ospedale S. Anna di Como. La calciatrice, ex Fiorentina, Espanyol e Milan, da questa stagione gioca per la Ternana Women. E la società con un gesto a sorpresa ha deciso di prolungarle il contratto anche per la prossima stagione. "La Ternana quella mattina mi ha fatto piangere": ha scritto sul suo profilo Instagram Salvatori Rinaldi ricordando il momento in cui la società le ha portato il rinnovo. "La giocatrice ora dovrà osservare un periodo di assoluto riposo e delle terapie specifiche per tornare disponibile già nella prossima ...

