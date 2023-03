De Sisti | “Liedholm era unico”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 13 marzo 2023) I racconti di Giancarlo DeIl 13 marzo del 2023 compie ottant’anni Giancarlo De. L’ex giocatore di Fiorentina e Roma ha rilasciato un’intervista al Messaggero. Ecco alcuni estratti: ?…?“Tutti sostenevano, specie Gianni Brera, che io ero per Sandro, perché eravamo amici, ma io ero pure per Rivera, perché sapevo giudicare oltre l’amicizia: io, come si dice a Roma, sto coi frati e zappo l’orto. Poi con Mazzola litigai anche e i rapporti a un certo punto della vita si sono freddati. Sandro era presidente del settore tecnico della Figc, io allenavo l’Under 18. Un giorno mi mandò una lettera di censura perché non mi ero presentato a un riunione. Ma come facevo? Ero impegnato con la nazionale e lui doveva saperlo. Prese d’aceto.”?…? L’ex viola ha parlato anche del suo rapporto con Nils. Ecco le sue parole: ?…?“Il Barone ...