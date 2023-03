De Sisti: “Italia-Germania 4-3 il culmine della mia carriera, Pelé era più completo di Maradona” (Di lunedì 13 marzo 2023) In occasione del suo 80° compleanno, Giancarlo ‘Picchio’ De Sisti è stato ospite di ‘Radio Anch’io Sport‘, su Rai Radio 1: “E’ tempo di bilanci su ciò che è stato e ciò che resta da fare. Personalmente mi ritengo una persona fortunata, avendo realizzato tutti i miei sogni. L’apice della mia carriera? Italia-Germania 4-3“. L’ex calciatore ha poi analizzato il momento che sta vivendo il calcio Italiano: “Non stiamo attraversando un periodo di smalto. Il livello è discreto, ma manca continuità e si punta poco sui giovani. Mancini sta facendo un buon lavoro, ma la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali è un colpo al fegato: l’Italia non può rimanere fuori“. “Pelé o Maradona? Entrambi campionissimi, ma a parità di qualità ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) In occasione del suo 80° compleanno, Giancarlo ‘Picchio’ Deè stato ospite di ‘Radio Anch’io Sport‘, su Rai Radio 1: “E’ tempo di bilanci su ciò che è stato e ciò che resta da fare. Personalmente mi ritengo una persona fortunata, avendo realizzato tutti i miei sogni. L’apicemia4-3“. L’ex calciatore ha poi analizzato il momento che sta vivendo il calciono: “Non stiamo attraversando un periodo di smalto. Il livello è discreto, ma manca continuità e si punta poco sui giovani. Mancini sta facendo un buon lavoro, ma la mancata qualificazione agli ultimi due Mondiali è un colpo al fegato: l’non può rimanere fuori“. “? Entrambi campionissimi, ma a parità di qualità ...

