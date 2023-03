De Sisti compie 80 anni e la storia diventa leggenda

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Giancarlo De Sisti compie 80 anni ?? Per celebrarlo l’#ASRoma gli ha consegnato una maglia con una dedica speciale… - DeaDCeLL77 : De Sisti e gli spezzo pure la noce del capocollo! Chiero? - infoitsport : Giancarlo De Sisti compie 80 anni: «Io, Picchio e la mia vita da regista» - infoitsport : De Sisti compie 80 anni ‘Pelè il più forte di tutti’ - infoitsport : Auguri a un figlio di Roma. Giancarlo De Sisti compie 80 anni -

Era il 17 giugno 1970, quel 'Picchio' si chiamava Giancarlo Dee oggiottant'anni. De, figlio del Quadraro, è nato in una Roma sconvolta dalla guerra. Suo padre Romolo, operaio ...Giancarlo "Picchio" De80 anni oggi , vicecampione del mondo a Messico '70 e campione d'Italia con la Fiorentina nella stagione 1968 - 69, è stato ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. Centrocampista ...E parla del livello del nostro campionato: "La continuità - aggiunge De- manca a diverse squadre. Il livello è discreto, anche se non come quello visto ai Mondiali: in Qatar sono cresciute le ...

