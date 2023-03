De Grandis | «L’Inter in trasferta ha 7 sconfitte su 8 | non ha personalità»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 marzo 2023) Stefano De, giornalista, ha parlato del momento delnel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni Stefano De, giornalista, ha parlato del momento delnel campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport. PAROLE – «Inha fatto 7su 8. In casa ha 1-2 punti in meno del Napoli. Questo significa mancanza di, mancano i grandi leader. Serve il Porto per uscire dalla tempesta perché qualcuno parla delle sue responsabilità però se vai ai quarti e ti accorgi che Barcellona e PSG non ci sono, allora non puoi metterti a discutere deldi Inzaghi fino al termine della stagione. Se passi il turno puoi cercare di aggiustare le cose in campionato. Poi ...